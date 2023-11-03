Нацбанк поліпшив прогноз зростання ВВП через високі врожаї

НБУ поліпшив оцінку зростання реального ВВП завдяки, зокрема, вищому ніж торік врожаю основних сільськогосподарських культур.﻿ ﻿Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ за жовтень, повідомляє Економічна правда.

У III кварталі Нацбанк поліпшив оцінку зростання реального ВВП року до 8,2% у річному вимірі. Вагомим чинником кращої динаміки стали вищі, ніж торік, врожаї основних культур завдяки надсприятливим погодним умовам.

"Так, врожайність ранніх зернових не лише перевищила минулий, а й рекордний 2021 рік, тоді як засіяні площі за більшістю культур залишилися майже на рівні попереднього року У результаті оцінки врожаю поліпшено як на 2023 рік, так і на наступні роки" , - йдеться в звіті.

Прямий додатний внесок вищих врожаїв у ВВП поточного року оцінили у 1.3 в.п.

У регуляторі пояснили, що завдяки сприятливій погоді врожай збирався швидшими темпами, ніж торік, що зумовило високі темпи зростання сільського господарства у ІІІ кварталі.

В умовах обмежених експортних можливостей надлишок сільськогосподарської сировини зумовив збільшення завантаженості підприємств харчової промисловості.

Також додатковий ефект мало нарощування виробництва овочів низкою південних та центральних регіонів.