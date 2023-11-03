Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги на 500 млн євро
Нідерланди нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 500 млн євро, що включатиме боєприпаси. Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час дводенного візиту в Україну, повідомляє Укрінформ.
"Їм (українцям - ред.) потрібна підтримка, щоб продовжувати боротьбу. У цьому випадку йдеться про боєприпаси. У цьому плані ми змогли запропонувати Україні новий пакет допомоги", - сказала вона.
Міністр зауважила, що допомога буде спрямована до середини наступного року, а загальний обсяг пакета становитиме близько €500 млн. З них близько €260 млн буде витрачено на артилерійські снаряди і €240 млн - на боєприпаси для танків.
Нідерланди продовжуватимуть надавати військову допомогу Україні "стільки, скільки це необхідно", запевнила Оллонгрен.