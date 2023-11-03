У Вінницькій області уламки "Шахеда" спричинили знеструмлення – Міненерго

У Вінницькій області внаслідок падіння уламків збитого цієї ночі ворожого дрона-камікадзе типу "Шахед" сталося знеструмлення у будинках багатьох сотень громадян.﻿ Про це заявили в Міністерстві енергетики України, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

За даними відомства, світло зникло загалом у 1562 споживачів у регіоні.

Після відбиття російської повітряної атаки на місці падіння баражуючого боєприпасу противника працювали аварійні служби, ліквідуючи наслідки знеструмлення, щоб повернути світло в будинки громадян.

Як зазначили в Міненерго, вранці більшість абонентів були підключені.

Окрім Вінницької області, знеструмлення внаслідок російської атаки БПЛА цієї ночі фіксувалося також у Харкові.

Там в результаті нічних обстрілів без світла - 146 побутових та 13 юридичних абонентів, уточнили у міністерстві.

Ситуація з енергетикою у прифронтових областях

У Сумській області світло повернули в населений пункт, який раніше був знеструмлений через технологічні порушення. Електроенергію повернули більш як 2 тисячам споживачів.

На Донеччині за минулу добу через обстріл було відключено 2709 абонентів.

На Дніпропетровщині через бойові дії було відключено 166 споживачів. Усі вони вже були підключені.

Окрім того, без світла залишається частина споживачів у Чернігівській, Запорізькій, Херсонській областях. У Міненерго зазначили, що ремонтні бригади працюють там, де дозволяє ситуація безпеки.