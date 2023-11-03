Німецький генерал: Контрнаступ втратив темп, але успіхи ЗСУ можна зберегти

Голова спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг вважає, що в Україні на фронті склався "оперативний глухий кут". Про це він сказав в інтерв'ю газеті Stuttgarter Nachrichten, повідомляє Ліга.net.

За його словами, кілька тижнів спостерігається "фаза оперативного глухого кута", а ініціатива переключається між українськими та російськими силами.

"Український наступ на півдні під Запоріжжям втратив темп. Проте досягнуті там завоювання земель можна було консолідувати та зберегти. На півночі та сході, наприклад у районі Донецька, ми бачимо, що Росія знову атакує з максимальним використанням людей та техніки. Досі прогрес був незначним" , – сказав Фройдінг.

Він зазначив, що зима вплине на бойові дії, але не варто переоцінювати фактор погоди, особливо на півдні.