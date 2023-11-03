Нардеп підтвердив смертельну ДТП, але запевняє: ПДР не порушував

Народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко підтвердив, що під колесами його автомобіля загинула людина, за його словами, він був тверезий і не порушував правил дорожнього руху, повідомляє Українська правда.

"На жаль, це правда. Сьогодні зі мною сталося найстрашніше, що може трапитися із водієм – під колесами автомобіля, яким я керував, загинула людина" , – заявив він.

За словами нардепа, він був тверезим і не порушував правил дорожнього руху, але трагедії уникнути не вдалося.

"Запевняю, я усіляко сприятиму слідчим діям, які зараз проводить ДБР, та добровільно пройду всі необхідні експертизи" , - зазначив він.

"Трапилося величезне горе, яке вже не можна ані відмотати назад, ані скасувати. Справжній розпач – це коли ти ніяк не можеш вплинути на ситуацію. Мої найщиріші співчуття рідним. Не знаю, що ще сказати" , - додав Ніколаєнко.

Раніше повідомлялося, народний депутата від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко вранці 3 листопада збив на смерть на своєму автомобілі 18-річну дівчину на трасі Київ – Чоп у селі Березівка Житомирського району. ДБР почало розслідування обставини цієї смертельної дорожньо-транспортної пригоди.