Шмигаль анонсував збільшення державних замовлень для українського бізнесу

Бізнес, товари якого раніше не вироблялися в Україні, отримає більше державних замовлень. Мова йде про автівки, вантажівки, автовишки.﻿ Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Друге рішення, направлене на підтримку нашої економіки, стосується внесення змін до Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів. Зокрема, ми змінимо процедури, які дозволять новим товарам, які раніше не вироблялися в Україні, простіше отримувати підтверджений ступінь локалізації" , - зазначив Шмигаль.

Мова йде про спеціалізовані вантажні автомобілі, автовишки, нові моделі автобусів та автомобілів. За словами прем'єра, це дасть змогу підтримати українських виробників при державних закупівлях.