У "Дії" запровадили оплату штрафу за адмінпорушення – Федоров

У застосунку "Дія" запровадили нову послугу – можливість сплатити штраф за адміністративне правопорушення. Про це заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров, повідомляє Укрінформ.

"Тепер українці можуть сплатити штраф за адмінпорушення просто в "Дії". Без довгих бюрократичних процедур та поїздок до суду. Всього за кілька кліків — у смартфоні" , - поінформував Федоров.

Він зауважив, що адмінпорушення можна вчинити через необачність, "наприклад, закурити в невстановленому місці або порушити правила торгівлі. Після цього на людину чекає штраф, який запускає довгий і нудний процес".

"Потрібно їхати до суду та стояти в чергах, щоб отримати судову постанову та реквізити для сплати штрафу й судового збору. І лише потім йти в банк" , - зазначив очільник Мінцифри.

За його словами, "тепер усе в "Дії". Потрібно відкрити розділ "Судові справи" або "Судові штрафи", вибрати штраф та сплатити його. Це все. Квитанція автоматично надійде до суду, який після зарахування коштів закриє вашу справу".