Блінкен: Цивільні у Газі мають бути захищене від атак

Державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом в Тель-Авіві в п'ятницю заявив, що його країна підтримує дії Ізраїлю проти ХАМАС, однак цивільне населення в Газі має бути захищене, повідомляє Європейська правда.

"Ми твердо стоїмо на позиції, що Ізраїль має не тільки право, але й обов'язок захищати себе і зробити все можливе, щоб переконатися, що 7 жовтня більше ніколи не повториться", – сказав Блінкен.

"Те, як Ізраїль це робить, має значення. І дуже важливо, щоб, коли мова йде про захист цивільних осіб, які потрапили під перехресний вогонь ХАМАС, було зроблено все можливе, щоб захистити їх і надати допомогу тим, хто її так відчайдушно потребує, і хто жодним чином не несе відповідальності за те, що сталося 7 жовтня. Тому ми працюємо над усім цим разом", – додав Блінкен.

Дипломатичне джерело, знайоме з ходом переговорів, повідомило CNN в п'ятницю, що Блінкен буде домагатися від Ізраїлю "паузи" в авіаударах по Газі, щоб "дати можливість для посередництва".

Герцог подякував Блінкену за його "моральну чіткість".

Блінкен і Герцог також сказали, що вони "щомиті думають про наших заручників – багатьох ізраїльтян, американців, інших іноземних громадян".