TikTok видалив майже 1 млн відео, пов'язаних із війною в Ізраїлі

Компанія TikTok заявила, що видалила понад 925 000 відео, які були пов'язані з війною між Ізраїлем і ХАМАСом, а також мільйони інших "одиниць контенту" з усього світу. Про це йдеться на сайті академії, повідомляє Ліга.net.

Дані були надані через критику щодо виконання своїх обов'язків з модерації. Також повідомляється, що TikTok видалив понад 24 мільйони фейкових акаунтів та понад пів мільйона ботів, які коментували під тегами, пов'язаними з конфліктом.

У своїй заяві компанія стверджує, що звинувачення в непропорційному просуванні пропалестинського контенту є безпідставними і ґрунтуються на некоректному аналізі даних.