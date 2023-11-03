Посол США в Україні зустрілася зі спікером Джонсоном

Посол США в Україні Бріджит Брінк зустрілася з новообраним спікером Палати представників Майком Джонсоном та говорила з ним про підтримку України, повідомляє Європейська правда.

Брінк зазначила, що на зустрічі з Джонсоном говорила про "важливість дати Україні можливість зупинити російську агресію у Європі".

Інших деталей зустрічі посол не наводить.

An honor to meet @SpeakerJohnson to discuss the importance of enabling Ukraine to stop Russian aggression in Europe. pic.twitter.com/5dD41AUe3F — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 3, 2023

Нагадаємо, у четвер американська Палата представників схвалила пакет військової допомоги Ізраїлю на суму майже 14,5 мільярдів доларів, окремо від допомоги для України.

Джонсон заявив, що розглядатиме питання допомоги Україні разом з питаннями безпеки кордонів США, вважаючи за краще відповідати на запити Байдена окремо, оскільки законодавці від Республіканської партії все частіше виступають проти допомоги Києву.