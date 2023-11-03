У ГУР розповіли чому у Росії відклали оголошення нової мобілізації

Рішення про оголошення офіційної мобілізації в Росії вже лежало на столі в Кремлі, але його відклали з кількох причин. Зокрема, через президентські вибори, які мають відбутися навесні 2024 року. Про це розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.

"Рішення про нову хвилю публічної мобілізації серйозно розглядалось і буквально лежало на столі воєнно-політичного керівництва держави-агресора. Тим не менш, це рішення так і не було втілено і наразі відкладено через різні причини" , - пояснив він.

Зокрема, як зазначив Юсов, через побоювання дестабілізаційних та протестних процесів всередині Російської Федерації, яка "насправді є вкрай нестабільним утворенням із купою внутрішніх проблем".