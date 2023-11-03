У ГУР розповіли чому у Росії відклали оголошення нової мобілізації
Рішення про оголошення офіційної мобілізації в Росії вже лежало на столі в Кремлі, але його відклали з кількох причин. Зокрема, через президентські вибори, які мають відбутися навесні 2024 року. Про це розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.
"Рішення про нову хвилю публічної мобілізації серйозно розглядалось і буквально лежало на столі воєнно-політичного керівництва держави-агресора. Тим не менш, це рішення так і не було втілено і наразі відкладено через різні причини", - пояснив він.
Зокрема, як зазначив Юсов, через побоювання дестабілізаційних та протестних процесів всередині Російської Федерації, яка "насправді є вкрай нестабільним утворенням із купою внутрішніх проблем".
"Перша хвиля цієї так званої часткової мобілізації частину цих проблем дуже яскраво підсвітила. Тому таке рішення розглядається, але станом на зараз воно не ухвалене", - додав представник розвідки, зазначивши, що немалу роль в цьому відіграють березневі президентські вибори в РФ - фактор, на який у Кремлі зважають.