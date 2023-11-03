Президент змінив командувача Сил спецоперацій – документ
Президент України Володимир Зеленський звільнив Віктора Хоренка з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, натомість призначив Сергія Лупанчука, повідомляє Укрінформ.
Відповідні укази оприлюднені на сайті президента.
Так, згідно з указом №727/2023 генерал-майора Віктора Хоренка звільнено з посади командувача ССО ЗСУ. Водночас указом №728/2023 на відповідну посаду призначено полковника Сергія Лупанчука.
Жодної інформації про нового очільника ССО ЗСУ у відкритих джерелах наразі немає.
Як повідомлялося, Віктор Хоренко – генерал-майор, учасник російсько-української війни. Був призначений на посаду командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України 25 липня 2022 року.