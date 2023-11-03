Путін розповів, чому вирішив "розчехлити автомат" в Україні

Президент Росії Володимир Путін заявив, що він "не мав іншого вибору" перед повномасштабним нападом на Україну 24 лютого 2022 року, повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав на зустрічі із Громадською палатою РФ.

Так, у Путіна запитали, чи прийняв би він "інше рішення, якби знав, як усе це буде" перед 24-м лютого.

"У нас іншого вибору не було. Перед тим, як ухвалити рішення розчехлити автомат, треба подумати, "чи можна без цього обійтися?". Ні!" , — сказав президент РФ.

За його словами, "на жаль, інакше не можна було б зробити".

"Чому? Тому що на нас уже напали!" , — переконує глава Кремля.

Путина спросили, принял ли бы он другое решение в феврале 2022 года, если бы он знал, что всё так будет. Ответ президента pic.twitter.com/b0kjbHNIsT — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 3, 2023

Хто саме "напав" на Росію — Путін не уточнив.

Присутні зустріли промову президента РФ оплесками.

Нагадаємо, на цій самій зустрічі Володимир Путін виправдав Золоту Орду, до ханів якої за ярликом на князювання їздив Олександр Невський. Невського Російська православна церква вважає святим.