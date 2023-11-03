В Бельгії через шторм Кіаран загинула 5-річна дитина з України

Через потужний шторм Кіаран, що протягом останніх кількох днів накрив країни Європи, загинула дитина з України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють бельгійські ЗМІ та коментар МЗС України.

Надзвичайна ситуація сталась в Бельгії. На той момент в країні вже було скасовано авіарейси, а людей закликали не покидати домівки без крайньої потреби.

Шторм Кіаран, який прийшов після шторму Бабет два тижні тому, був викликаний потужним потоком, що налетів з Атлантики. Шторм приніс сильні зливи та потужні вітри зі швидкістю до 200 км/год.

Жертви шторму

Наразі через ураган Кіаран загинули щонайменше десять людей. Зокрема, троє жителів Бельгії.

За даними ЗМІ, у Бельгії загинула 5-річний хлопчик з України. Дитина гралася на дитячому майданчику, коли на нього впала гілка. Хлопчика з травмами доставили до лікарні, але через кілька годин він помер.

Коментар МЗС

"Можемо підтвердити загибель українського хлопчика в Генті внаслідок нещасного випадку. Співчуваємо батькам. Наше посольство в Бельгії на зв‘язку із поліцією та соціальними службами, а також рідними" , - наголосили в міністерстві.

Негода в Україні

Нагадаємо, що у суботу, 28 жовтня, західні, північні та центральні області України накрила негода. Шквальний вітер спричинив деревопад у низці регіонів. Через негоду проблеми зі світлом спостерігалися у половині областей. Були знеструмлені понад 300 тисяч споживачів.

Ми також писали, що у Києві через штормовий вітер загинули двоє людей.