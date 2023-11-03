Лукашенко: Україна "все одно буде наша", а Зеленський готується втекти

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна "все одно буде наша", що для США вона вже відходить на другий план, а президент Володимир Зеленський нібито готується покинути країну, повідомляє Українська правда.

Про це сказав Олександр Лукашенко на зустрічі з представниками трудового колективу й будівельниками Білоруської АЕС, працівниками соціальної інфраструктури та жителями Островця, цитує "Белта".

"Україна все одно буде наша. Нікому ця Україна не потрібна.

Заварушка на Близькому Сході... Я ж попереджав, коли війна почалася, Зеленському дзвонив: "Володя, послухай мене, досвідчену людину, не перший рік працюю. Як тільки десь якась заварушка, про тебе забудуть". І що відбувається? Україна відходить на задній план.

Головою треба думати, перш ніж втягувати країну в ту чи іншу авантюру".

Свої слова Лукашенко проілюстрував прикладом Афганістану, коли звідти пішли американці: "Кинули і поїхали. Точно так буде і тут".

На думку білоруського диктатора, США – "далеко, вони великі, їм це сто років не треба".

"Їхня політика – це каламуть, муть, муть. Заварити щось і в цій каламутній воді... Знаєте, що там рибу легше ловити. Це їхня політика. А все інше – це витратний матеріал, як в Україні сьогодні.

Тому цей регіон – наш регіон. У тому сенсі, що ми разом будемо (з Україною – ред.)".

За словами Лукашенка, рано чи пізно "Європа приповзе до нас, до Росії", тому що "Європу сьогодні на частини рвуть американці, як хочуть, а вона не може чинити опір, бо в неї все на ринку Америки зав'язано: кредити, власність тощо".

Білоруський диктатор заявив, що, дивлячись на західних політиків, йому "іноді плакати хочеться".