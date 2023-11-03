Лукашенко: Україна "все одно буде наша", а Зеленський готується втекти
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна "все одно буде наша", що для США вона вже відходить на другий план, а президент Володимир Зеленський нібито готується покинути країну, повідомляє Українська правда.
Про це сказав Олександр Лукашенко на зустрічі з представниками трудового колективу й будівельниками Білоруської АЕС, працівниками соціальної інфраструктури та жителями Островця, цитує "Белта".
"Україна все одно буде наша. Нікому ця Україна не потрібна.
Заварушка на Близькому Сході... Я ж попереджав, коли війна почалася, Зеленському дзвонив: "Володя, послухай мене, досвідчену людину, не перший рік працюю. Як тільки десь якась заварушка, про тебе забудуть". І що відбувається? Україна відходить на задній план.
Головою треба думати, перш ніж втягувати країну в ту чи іншу авантюру".
Свої слова Лукашенко проілюстрував прикладом Афганістану, коли звідти пішли американці: "Кинули і поїхали. Точно так буде і тут".
На думку білоруського диктатора, США – "далеко, вони великі, їм це сто років не треба".
"Їхня політика – це каламуть, муть, муть. Заварити щось і в цій каламутній воді... Знаєте, що там рибу легше ловити. Це їхня політика. А все інше – це витратний матеріал, як в Україні сьогодні.
Тому цей регіон – наш регіон. У тому сенсі, що ми разом будемо (з Україною – ред.)".
За словами Лукашенка, рано чи пізно "Європа приповзе до нас, до Росії", тому що "Європу сьогодні на частини рвуть американці, як хочуть, а вона не може чинити опір, бо в неї все на ринку Америки зав'язано: кредити, власність тощо".
Білоруський диктатор заявив, що, дивлячись на західних політиків, йому "іноді плакати хочеться".
"Вони ж не думають про народ. Відсидів термін, два, пішов, вкрав щось, у кишеню поклав і поїхав кудись. Точно так, кажуть, і Зеленський готується кудись змотатися", – заявив Лукашенко, не називаючи джерела своїх домислів і чуток.