Кабмін схвалив експериментальний проєкт реєстрації домашніх тварин
Кабінет Міністрів схвалив пропозицію Міністерства аграрної політики та продовольства і Міністерства цифрової трансформації про реалізацію протягом двох років експериментального проєкту з проведення ідентифікації та/або реєстрації домашніх тварин, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 3 листопада.
За словами Мельничука, мета пілотного проєкту з ідентифікації та/або реєстрації домашніх тварин:
- отримання оперативної та достовірної інформації про домашніх тварин,
- здійснення контролю за їхньою чисельністю та розмноженням,
- вакцинація проти сказу,
- забезпечення ветеринарно-санітарного та епізоотичного благополуччя.
Кабінет Міністрів також затвердив порядок реалізації цього експериментального проєкту.