Подоляк: Ми маємо чітке уявлення про те, як виглядає кінець війни

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк каже, що попри складнощі нинішнього етапу війни збільшення поставок зброї має призвести до досягнення технологічної переваги України на полі бою, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Подоляк у соцмережі Х.

"Цілі та стратегії України є очевидними та зрозумілими, і ми маємо чітке уявлення про те, як виглядає "кінець війни". Попри всі складнощі нинішнього етапу війни.

Нарощування поставок зброї для досягнення технологічної переваги на полі бою. Значні тактичні поразки Росії. Обвал російських оборонних замовлень".

На думку Подоляка, наслідком цього буде неконтрольоване повернення агресивних мобілізованих сил до Росії – крах фундаментальних міфів російської пропаганди – остаточний занепад впливу "путінської вертикалі" всередині Росії – самоізоляція Росії – внутрішні заворушення – заміна російських нинішніх еліт на еліти перехідного періоду.

Радник Єрмака вважає, що в результаті всього цього Росія на певний період зосередиться на внутрішніх проблемах і почне займати те місце в світі, на яке вона дійсно заслуговує (місце неглобального гравця), значно зменшиться підтримка глобальної нестабільності, повернеться можливість відродження міжнародного права та міжнародних інституцій.

Нагадаємо:

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у своїй колонці у виданні The Economist зазначив, що війна з Росією переходить на новий етап: "позиційна" боротьба зі статичними та виснажливими боями. Щоб перемогти в ній, потрібні високі технології, вважає генерал.