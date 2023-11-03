Антикорупційний суд засекретив половину своїх вироків за жовтень

Вищий антикорупційний суд протягом жовтня 2023 засекретив половину, а саме 3 із 6 своїх вироків, що стосуються топкорупції, повідомляє Українська правда.

Про це говорить реєстр судових рішень.

Йдеться про справи стосовно адвоката Олега Горецького, спільника голови Верховного суду Всеволода Князєва, екснардепа та ексголови Рахункової палати Валерія Пацкана, а також заступника міністра енергетики та вугільної промисловості часів Януковича Ігоря Кирюшина.

Горецький та Кирюшин при цьому пішли на угоди з прокурором і визнали свою провину.

Усі три вироки засекречені нібито на підстав п. 4 ч. 1 статті 7 Закону України "Про доступ до судових рішень". Однак цей пункт закону передбачає вилучення не повного тексту, а лише тієї інформації, для захисту якої справу слухали в закритому режимі.

При цьому інформація про оголошення вироку Кирюшину взагалі не була оприлюднена ані судом, ані Антикорупційною прокуратурою. Не була опублікована навіть резолютивна частина вироку експосадовцю, в якій має йтись, за якими статтями засудили Кирюшина і яке покарання йому призначили.

Кирюшину інкримінували заволодіння скрапленим газом, що належав "Укрнафті" та "Укргазвидобуванню", за що чоловікові загрожувало до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією майна. У 2020 його екстрадували з Грузії.

У справі Пацкана, обвинуваченого в незаконній компенсації за житло, як раніше повідомляли в "Центрі протидії корупції", ВАКС міг змінити обвинувачення на більш м’яке. Це призвело до звільнення фігуранта від відповідальності за строками давності.

Дізнатись мотивацію такого рішення можна було саме з рішення, яке ВАКС не оприлюднив. Розклад судових засідань свідчить, що на вирок Пацкану подана апеляційна скарга.

Про засудження Горецького за співучасть в хабарі Антикорупційна прокуратура повідомляла публічно. Його звільнили від покарання, при цьому адвокат має заплатити 21 млн грн на Сили оборони.

Головуючими суддями у цих трьох справах були Оксана Олійник, Ольга Саландяк і Сергій Мойсак.

УП звернулась по коментар до пресслужби Антикорупційного суду щодо підстав для засекречення вироків, а також деталей призначених покарань.

Що було раніше: ВАКС засекретив вирок ексміністру екології та природних ресурсів Миколі Злочевському, який пішов на угоду з прокурором у справі про рекордний підкуп НАБУ та САП. Злочевський уникнув реального покарання, заплативши штраф і донати на ЗСУ.

Антикорупційний суд відмовився пояснювати, чому приховав вирок.