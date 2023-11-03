СБУ повідомила про підозру брату Бубки за торгівлю пальним з окупантами

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру брату Сергія Бубки Василю у колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК) та сприянні діяльності терористичній організації (ч.1 ст. 258-3 КК), повідомляє Економічна правда.

Про це свідчить підозра, опублікована на сайті Офісу генпрокурора

Також Офіс генпрокурора оприлюднив повістки про виклик Василя Бубки для вручення письмового повідомлення про підозру та інших процесуальних дій.

Нагадаємо:

На початку липня журналісти Bihus.Info повідомили, що російська фірма "Монблан", яка належить Бубці та його брату Василю, працює на тимчасово окупованих територіях та продає пальне терористам.

Розслідувачі з'ясували, що у травні 2023-го року компанія уклала офіційні контракти з окупантами на постачання пального на понад 800 тисяч рублів.

Як повідомили в Bihus.Info, після виходу сюжету СБУ відкрила кримінальне провадження.

При цьому сам Бубка тоді жодним чином не прокоментував знайдені розслідувачами документи.

У серпні розслідувачі виявили, що, попри відкрите кримінальне провадження за підозрою у пособництві державі-агресору, Сергій Бубка лишається членом НОК України, а російські компанії, якими він володіє разом із братом, укладають нові контракти з окупантами.

Після цього олімпійський чемпіон та ексочільник Національного олімпійського комітету України (НОК) Сергій Бубка заявив, що "не має відношення до жодного бізнесу на окупованій території" і що проти нього "почалась компанія зі знищення репутації".

При цьому Сергій Бубка досі залишається членом Національного олімпійського комітету.