Кулеба: Зеленський зважує всі "за" і "проти" проведення виборів навесні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Володимир Зеленський зважує всі "за" і "проти" проведення президентських виборів навесні 2024 року, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє SkyNews з посиланням на Кулебу на брифінгу.

"Ми не закриваємо цю сторінку. Президент України розглядає і зважує різні "за" і "проти".

Він додав, що проведення виборів під час війни з Росією призведе до "безпрецедентних" викликів.

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