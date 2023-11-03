Кулеба: Зеленський зважує всі "за" і "проти" проведення виборів навесні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Володимир Зеленський зважує всі "за" і "проти" проведення президентських виборів навесні 2024 року, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє SkyNews з посиланням на Кулебу на брифінгу.
"Ми не закриваємо цю сторінку. Президент України розглядає і зважує різні "за" і "проти".
Він додав, що проведення виборів під час війни з Росією призведе до "безпрецедентних" викликів.
Що передувало:
- Президент у серпні заявляв в інтерв’ю, що для виборів у 2024 році потрібні законодавчі зміни, чималі кошти від партнерів та міжнародні спостерігачі в окопах.
- Також заявляв, що буде знову балотуватись в президенти, якщо вибори відбудуться 2024 року під час війни.
- Також, за словами Зеленського, найбільшими складнощами для виборів під час війни є безпекові питання щодо присутності спостерігачів, голосування військових, жителів тимчасово окупованих територій та українців за кордоном, а також фінансування кампанії.