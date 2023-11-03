США виділили черговий пакет військової допомоги Україні на 425 млн доларів
Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу на $425 мільйонів для України, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Пентагону.
Для невідкладних потреб України на полі бою Штати виділяють $125 мільйонів. За ці гроші Україна отримає озброєння зі складів американської армії.
Ще $300 мільйонів спрямують на зміцнення протиповітряної оборони України в довгостроковій перспективі в в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).
У пакет увійдуть:
- боєприпаси для NASAMS і HIMARS,
- артилерійські снаряди калібрів 155 мм і 105 мм,
- комплекси TOW,
- системи Javelin і AT-4,
- понад три мільйони патронів до стрілецької зброї,
- підривні боєприпаси,
- протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore,
- 12 бронетранспортерів,
- засоби з лазерним наведенням для протидії дронам,
- спорядження, запчастини та інше.
"Безпекова допомога Україні – це розумна інвестиція в нашу національну безпеку. Це допомагає запобігти більшому конфлікту в регіоні та стримує потенційну агресію десь ще, одночасно зміцнюючи нашу базу оборонної промисловості та створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу", — додали в Пентагоні.
Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що уряд України не фіксує зменшення міжнародної допомоги в боротьбі з Росією, попри загострення ситуації на Близькому Сході.