США виділили черговий пакет військової допомоги Україні на 425 млн доларів

Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу на $425 мільйонів для України, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Пентагону.

Для невідкладних потреб України на полі бою Штати виділяють $125 мільйонів. За ці гроші Україна отримає озброєння зі складів американської армії.

Ще $300 мільйонів спрямують на зміцнення протиповітряної оборони України в довгостроковій перспективі в в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

У пакет увійдуть:

боєприпаси для NASAMS і HIMARS,

артилерійські снаряди калібрів 155 мм і 105 мм,

комплекси TOW,

системи Javelin і AT-4,

понад три мільйони патронів до стрілецької зброї,

підривні боєприпаси,

протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore,

12 бронетранспортерів,

засоби з лазерним наведенням для протидії дронам,

спорядження, запчастини та інше.

"Безпекова допомога Україні – це розумна інвестиція в нашу національну безпеку. Це допомагає запобігти більшому конфлікту в регіоні та стримує потенційну агресію десь ще, одночасно зміцнюючи нашу базу оборонної промисловості та створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу" , — додали в Пентагоні.

Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що уряд України не фіксує зменшення міжнародної допомоги в боротьбі з Росією, попри загострення ситуації на Близькому Сході.