Генштаб: Росіяни намагалися наступати в районі Роботиного та Кліщіївки

За минулу добу російська армія безуспішно намагалась відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області та Роботиного Запорізької області, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 3 листопада.

На Бахмутському напрямку ворог 8 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області. Також вів безуспішні штурмові дії біля Богданівки та Хромового Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де наші воїни відбили 7 атак.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Степове, Тоненьке, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області. Загалом тут Сили оборони відбили 17 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 14 атак.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Водяного, Вугледару, Старомайорського та південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку.

Загалом протягом доби відбулось 53 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 67 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Крім того, силами та засобами протиповітряної оборони знищено 11 розвідувальних БпЛА, 24 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" та 1 ракету Х-59 ворога.