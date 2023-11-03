Автор скандальної статті у Time Шустер розповів про свої джерела

Журналіст Саймон Шустер повідомив, що для своєї статті в журналі Time, яка викликала суспільний резонанс, він спілкувався тільки з нинішніми радниками президента Володимира Зеленського, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Шустер в Ток-шоу УП.

"Якщо уважно прочитати текст, там не йдеться про колишніх радників, не йдеться про "співробітників" офісу президента. Ми говоримо про нинішніх радників президента Зеленського. Слово "колишній" ніде не зустрічається, в жодному реченні.

І якщо вже говорити про це, то Олексій Арестович не працює в офісі президента з весни-літа 2022 року. Тоді був останній раз, коли ми з ним розмовляли".

Шустер вважає, що люди хотіли говорити анонімно, щоб привернути увагу до проблем не піддаючи себе ризику. Він також зазначив, що провів три тижні у Києві, зустрічався з великою кількістю людей про різні проблеми.

І одна з тем, про яку планує писати Шустер – складнощі контрнаступу та необхідність технологічного прориву для України. Про це ж уже писав і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у колонці для The Economist.

Також журналіст зазначив, що не очікував такої суспільної реакції на статтю, і це стало для нього сюрпризом.

Що передувало: Американський журнал Time опублікував статтю щодо проблем, з якими стикається президент Володимир Зеленський під час війни, починаючи від ситуації на фронті та міжнародної підтримки, і закінчуючи боротьбою з корупцією.

Посилаючись на членів оточення президента, автор статті Саймон Шустер зазначає, що після останнього візиту до США Зеленський почувається "розлюченим".

Мовляв, на другому році війни у Зеленського вже не зберігся "звичний блиск його оптимізму, його почуття гумору, його схильність оживляти зустрічі у військовій кімнаті жартом або непристойним жартом".

Автор написав, що дехто з оточення Зеленського переконаний, що президент "обманює себе".