Нардепу Дубінському оголосили підозру за схему з виїздом ухилянтів

Сьогодні, 3 листопада, народний депутат, який організував схему для ухилянтів, отримав підозру, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява Служби безпеки України.

Служба безпеки та ДБР зібрали доказову базу на чинного народного депутата, який підозрюється в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон.

За даними джерел в правоохоронних органах, мова йде про Олександра Дубінського.

СБУ повідомила, що сьогодні Дубінському було повідомлено про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України.

Деталі справи

За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини.

Для реалізації оборудки парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито як волонтерів.

Встановлено, що частину документів, необхідних для втечі "клієнта" за межі України, народний депутат зберігав у свого експомічника - депутата Київської обласної ради 8-го скликання, а також у директора підконтрольної громадської організації.

Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили:

флеш-носії та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності;

печатки, листи, договори та інші документи, які використовували для внесення недостовірних відомостей до системи "Шлях".

В разі доведення провини, нардепу загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА отримав підозру в розтраті бюджетних коштів на відновленні тротуару.

Вчора ми повідомляли, що заступнику голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка повідомили про підозру через незаконну забудову одного зі столичних парків.