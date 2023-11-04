NYT: Землетрус у Непалі забрав життя щонайменше 70 осіб

Щонайменше 70 людей загинули і сотні отримали поранення в результаті землетрусу магнітудою 6,4, що стався на північному заході Непалу пізно ввечері в п'ятницю, повідомляє Українська правда.

Про це пише The New York Times із посиланням на місцевих чиновників.

Рятувальники тільки починають добиратися до гірських сіл, де стався землетрус, але офіційні особи попереджають, що кількість жертв, ймовірно, зросте, оскільки при денному світлі легше виявляти масштаби руйнувань і відновлювати втрачений зв'язок з районами, які були від нього відрізані.

Землетрус стався близько опівночі, коли люди спали. Підземні поштовхи відчувалися і в столиці Індії, Нью-Делі, за сотні кілометрів від неї.

"Наразі підтверджено 34 смерті від поліції та урядовців" , – сказав Суреш Сунар, головний районний офіцер Джаджаркоту, епіцентру землетрусу, який знаходиться за близько 500 км від столиці Непалу Катманду.

У Рукумі, ще одному постраждалому від землетрусу районі, підтверджено 36 смертей і те, що 53 людини отримали поранення.

Видання нагадує, що землетруси є частим явищем у Непалі.

Землетрус силою 7,8 балів у 2015 році забрав життя близько 9 000 людей і пошкодив близько мільйона будівель, завдавши збитків на мільярди рупій в одній з найбідніших країн Південної Азії.