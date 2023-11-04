Спалах гепатиту А в Україні: що потрібно знати про вірус та вакцину

В Україні зростає захворюваність на гепатит А. Вірус виявили в кількох областях, але в мережі вже поширюються фейки про епідемію та карантин у країні, повідомляє РБК-Україна.

Сайт зібрав все, що потрібно знати про гепатит А, наскільки небезпечна хвороба, та чи є вакцина проти цього вірусу.

Що таке гепатит А

Вірусний гепатит А (ВГА) – захворювання вірусного походження, що найчастіше вражає печінку. Інші відомі назви – хвороба Боткіна чи "жовтянка".

Вірус передається фекально-оральним шляхом. Заразитися в домашніх умовах можна при недотриманні санітарних умов – через брудні руки, воду, тісний фізичний контакт з інфікованим.

Вірус має дуже довгий інкубаційний період. Від моменту інфікування до появи перших ознак хвороби може пройти від 14 до 45 днів.

Переважно на ВГА хворіють діти, проте симптоми сильніше проявляються у дорослих. У найбільшій зоні ризику особи старше 65 років.

Специфічного лікування від гепатиту А немає. Воно направлене на зменшення симптомів захворювання, а також на допомогу у відновленні печінки.

Симптоми хвороби

Здебільшого вважається, що ознакою інфікування є пожовтіння білків очей та шкіри, тому хвороба й отримала народну назву "жовтянка". При цьому за даними МОЗ, жовтянка проявляється лише у 10% дітей та у 70% дорослих.

Інші поширені симптоми ВГА:

біль у животі

підвищення температури тіла

нудота, блювання

діарея

втрата апетиту

слабкість, головний біль

важкість у правому підребер’ї

сеча темного кольору

У МОЗ зазначають, що у хворих необов'язково проявляються всі симптоми. До прикладу, інфікована людина може мати нормальну температуру тіла чи звичний колір сечі.

В чому різниця між гепатитами А, В, С

Хоча всі види інфекції уражають печінку, на відміну від гепатитів В і С, гепатит А не провокує розвиток хронічної хвороби печінки та рідко закінчується смертю.

ВГА передається фекально-оральним шляхом в той час, як ВГВ та ВГС – через кров та біологічні рідини людини.

За даними ВООЗ, майже всі люди, уражені гепатитом А, повністю одужують і в них формується пожиттєвий імунітет до хвороби. Водночас гепатити B і C є причиною 96% всіх випадків смерті від інфекції.

Як вберегтися від зараження

Дієвим способом запобігти інфікуванню є дотримання санітарно-гігієнічних норм. Це прості правила профілактики:

мити руки після перебування у громадських місцях, перед їжею, а також після кожного відвідування санвузла;

пити воду лише в пляшках чи кип’ячену (кип’ятити слід не менше 10 хвилин);

добре мити овочі, фрукти, зелень та ягоди перед уживанням (краще "обдавати" окропом);

не купувати продукти на стихійних ринках;

при купівлі молочної продукції на ринку проводити термічну обробку перед вживанням;

купувати продукти швидкого харчування лише у відведених для цього місцях, перед вживанням "вуличної їжі" – мити руки та обробляти їх антисептиком;

не займатися самолікуваннями – при появі симптомів негайно слід звернутися до сімейного лікаря.

Додатково захистити себе від вірусу гепатиту А можна за допомогою вакцини.

Чи є вакцина від гепатиту А в Україні

Вакцинація від гепатиту А у календарі щеплень належить до переліку рекомендованих в Україні, тобто не є обов'язковою. Громадяни можуть зробити щеплення власним коштом.

За даними Національного порталу з імунізації, на ринку доступні кілька ін’єкційних інактивованих вакцин проти вірусного гепатиту А для дітей та дорослих:

Хаврикс (вакцина від гепатиту А)

Твінрикс (вакцина проти гепатиту А та гепатиту В).

Виробники рекомендують 2 дози вакцини для забезпечення більш тривалого захисту після щеплення (5-8 років).

Для дітей у віці до одного року ліцензованих вакцин в Україні немає.

Схема вакцинації від гепатиту А (скріншот vaccine.org.ua)

Наразі Вінничина, де була зафіксована найбільша кількість інфікованих, отримала від МОЗ більше тисячі доз вакцини. Щеплення роблять людям із групи ризику: медикам, лікарям екстреної медичної допомоги та фахівцям громадського здоров’я, що задіяні в ліквідації спалаху ВГА.

Також вакцинують громадян із близького оточення інфікованих. Зокрема сімей, які проживають спільно або близьких, з ким контактували напередодні захворювання. Така екстрена вакцинація є ефективною, якщо проводиться протягом двох тижнів після контакту з хворим.

Спалах хвороби в Україні

Перший спалах гепатиту А цьогоріч зафіксували у Вінницькій області 16 жовтня. У регіоні ввели режим надзвичайної ситуації. Джерело інфікування не було виявлено.

За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, на 2 листопада від початку спалаху всього за медичною допомогою звернулись 262 людини на Вінничині. Наразі у лікарнях залишається 111 пацієнтів, 87 – виписали.

Крім того, зафіксовані випадки ВГА в Івано-Франківській області. Виявлено 12 хворих, всі вони контактували між собою.

В Тернопільській області 3 листопада на гепатит А захворіла одна людина.

Водночас мережею почали ширитися новини нібито про епідемію ВГА та запровадження карантину в Україні. У Міністерстві охороні здоров'я спростувало це та заявило, що свідомо неправдива інформація щодо ситуації з гепатитом А є частиною ворожого ІПСО.

В разі виявлення небезпеки МОЗ повідомить про це на офіційному сайті відомства та сторінках у соціальних мережах.

Також у МОЗ наголосили, що вірус гепатиту А постійно реєструється на території України. Загалом, за 9 місяців 2023 виявлено 314 випадків захворювання. У 2022-му за весь рік зафіксували 281 випадок.