Лідер "Хезболли" пригрозив Ізраїлю подальшим зростанням ескалації

Лідер ліванського угрупування бойовиків "Хезболла" Хасан Насралла пригрозив Ізраїлю подальшим зростанням ескалації, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Guardian.

Виступаючи перед величезним натовпом на площі Ашура в Бейруті, генеральний секретар ліванських шиїтських бойовиків Насралла не став оголошувати повноцінне приєднання "Хезболли" до війни проти Ізраїлю.

Він зазначив, що його бойовики мали на меті завадити Ізраїлю сконцентрувати всі свої війська навколо Гази. Тим не менш, Насралла назвав подальшу ескалацію "реальною можливістю".

Напад ХАМАС на Ізраїль і загроза від "Хезболли"

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися у населені пункти Ізраїлю з боку Сектору Газа. Вони вбивали та викрадали військових та місцевих жителів. Деякі відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.

У відповідь Ізраїль розпочав свою операцію проти бойовиків, військові ЦАХАЛ уже вдарили по місцях їхньої дислокації в Секторі Газа. 14 жовтня Єрусалим заявив про ліквідацію верхівки терористів, які керували нападом.

Зазначимо, що ліванська "Хезболла" від початку конфлікту активно підтримує дії ХАМАСу. Також бойовики "Хезболли" вже обстрілювали територію Ізраїлю, ЦАХАЛ завдав ударів у відповідь.

13 жовтня заступник лідера "Хезболли" заявив, що угруповання нібито готове приєднатися до війни бойовиків ХАМАС проти Ізраїлю.

Пізніше Центр національного спротиву повідомляв, що інструкторів російської приватної військової компанії "Вагнера" було відправлено з Білорусі у Сирію для участі у тренуванні бойовиків ліванського угруповання "Хезболла".