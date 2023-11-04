Глава Єврокомісії прибула до Києва та зустрілася із Зеленським (Оновлено)

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн прибула в Київ. Вона, зокрема, зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Візит відбувається напередодні того, як Єврокомісія має рекомендувати почати переговори про вступ України в ЄС.

Як відзначив Железняк, очікується виступ Урсули фон дер Ляйєн перед парламентом.

Шостий візит з початку війни

Урсула фон дер Ляйєн особисто підтвердила свій візит до Києва, прикріпивши до публікації фотографію з президентом Володимиром Зеленським.

Good to be back in Kyiv for my 6th war time visit.



I’m here to discuss Ukraine’s accession path to the EU.



The EU’s financial support to rebuild Ukraine as a modern, prosperous democracy.



And how we will continue to make Russia pay for its war of aggression. pic.twitter.com/dLJ6bUz4UU — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 4, 2023

Як відзначила голова Єврокомісії, метою її поїздки є обговорення:

шлях вступу України до ЄС;

фінансової підтримки ЄС для відновлення країни, як сучасної, процвітаючої демократії;

подальших кроків, аби змусити Росію заплатити за розв'язану війну.

Ursula von der Leyen stated that she arrived in Kyiv to discuss Ukraine's path to EU membership ???????????????? https://t.co/vLLsTckkZu pic.twitter.com/aG1LIsa9k0 — Maria Drutska ???????? (@maria_drutska) November 4, 2023

Чого очікувати від візиту

Як розповідала міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, очікується, що Усрула фон дер Ляйєн зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським щодо остаточних оцінок, які будуть представлені Єврокомісією в остаточному звіті про початок переговорів щодо вступу в ЄС.

За словами Стефанішиної, Україна розраховує на позитивне рішення з боку Єврокомісії, фіксування прогресу по 7 крокам, а також рекомендації з боку ЄС щодо реформ по верховенству права.

Вступ України в ЄС

Після повномасштабного російського вторгнення Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу. Спочатку Україна стала кандидатом на вступ в ЄС, а щоб перейти до наступного етапу - переговорів про членство - потрібно було виконати сім рекомендацій Єврокомісії.

Станом на зараз Україна фактично виконала всі визначені рекомендації. Очікується, що 8 листопада Єврокомісія порекомендує ЄС почати переговори з Україною про членство.

Але початок переговорів це лише перший крок до членства в ЄС. Надалі Україну будуть чекати тривалі переговори, в ході яких українське законодавство потрібно буде приводити у відповідність з європейським, а потім – ратифікація членства всіма державами ЄС.

Цей шлях від початку переговорів до ратифікації може зайняти роки або ж навіть десятиліття. Україна планує стати членом ЄС у 2024 році, в самому ж Брюсселі кажуть, що це може статися до 2030 року.