CNN: У США очікують, що Ізраїль найближчим часом змінить тактику в Газі
У США очікують, що найближчими днями Ізраїль змінить тактику боїв проти ХАМАС, зменшивши масштаби атак з повітря і зосередившись на тактичних наземних операціях, повідомляє Європейська правда.
Про це повідомляє CNN з посиланням на неназваного високопосадовця з адміністрації США.
За словами співрозмовника телеканалу, в адміністрації Джо Байдена очікують, що кількість повітряних атак Ізраїлю зменшиться "порівняно з тим, що ми вже бачили".
У США вважають, що Ізраїль зосередиться на наземній кампанії для зачистки широкої мережі підземних тунелів, які використовує ХАМАС.
Посадовець зауважив, що адміністрація США "дуже прямолінійною... щодо рішень воєнного часу, обережною і ставила жорсткі питання" в дискусіях з Ізраїлем, навіть коли дії ізраїльських військових викликали міжнародну критику, зокрема, через обстріл табору біженців на півночі Гази.
Він додав, що з огляду на масштаб і характер нападів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня припинення вогню зараз не є доцільним.
Посадовець наголосив, що США активно закликають Ізраїль до так званих "гуманітарних пауз", а також до дотримання норм міжнародного гуманітарного права.
Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен у Тель-Авіві заявив, що його країна підтримує дії Ізраїлю проти ХАМАС, однак цивільне населення в Газі має бути захищене.
Крім того, за даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена у приватному порядку тисне на Ізраїль, щоб той обмежив свої авіаудари по південній частині сектора Гази – для того, аби зберегти життя цивільних.