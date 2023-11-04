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Міністр оборони Італії вважає, що ще не час для переговорів між Україною та РФ

Міністр оборони Італії вважає, що ще не час для переговорів між Україною та РФ
Фото: Рixabay

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що ще не час для проведення мирних переговорів між Україною і РФ, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав в інтерв’ю Quotidiano Nazionale.

Крозетто визнав, що зараз увага до війни РФ проти України знизилась, однак не на політичному рівні, а лише на рівні ЗМІ.

Італійський міністр додав, що підтримка Києва з боку Заходу і ЄС не змінилася.

"Україна бореться за захист свого суверенітету, а також за дотримання міжнародного права… Очевидно, що міцний мир не може ґрунтуватися тільки на воєнних діях. Необхідне політичне "перемир'я". Час для цього ще не настав, але "Надія помирає останньою", – зазначив Крозетто.

Раніше телеканал NBC News повідомляв, що посадовці з США та ЄС почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з РФ.

Нагадаємо, у вересні глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна не може вести мирні переговори з Путіним, оскільки тому не можна довіряти.

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