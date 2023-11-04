ОП: Зеленський звільнив командувача ССО Хоренка за поданням Умєрова

В Офісі президента заявляють, що Володимир Зеленський звільнив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка за поданням міністра оборони Рустема Умєрова, повідомляє Українська правда.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Роман Машовець у коментарі УП.

"Згідно з законом України про національну безпеку, командувачі видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України призначаються на посаду і звільняються з посади президентом України за поданням міністра оборони України.

Таке подання було отримано Офісом президента згідно з чинним законодавством".

Відповідне формулювання міститься в пункті 5 статті 16 закону "Про національну безпеку України".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський своїм указом від 3 листопада звільнив Хоренка та призначив новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України Сергія Лупанчука.

У вечірньому зверненні глава держави заявив, що Хоренко продовжить виконувати спеціальні завдання у складі Головного управління розвідки МОУ.

Однак сам Хоренко заявив, що йому невідомі причини відставки з посади командувача Сил спецоперацій, а подання на його звільнення головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не робив.