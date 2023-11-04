МЗС Литви надіслало Білорусі ноту через роботу АЕС: що відомо

Міністерство закордонних справ Литви закликало Мінськ зупинити роботу першого і другого енергоблоків Білоруської атомної електростанції через ситуацію з безпекою, повідомляє Європейська правда.

Заяву литовського зовнішньополітичного відомства наводить LRT.

Напередодні МЗС Білорусі передали ноту, яка закликає "негайно розв'язати питання екологічної, ядерної та радіаційної безпеки на Білоруській АЕС відповідно до міжнародних вимог і стандартів".

Так у МЗС Литви відреагували на повідомлення ЗМІ про те, що білоруська влада дозволила розпочати промислове (комерційне) використання другого реактора електростанції.

"Білорусь продовжує ігнорувати прохання міжнародної спільноти вирішити в цьому небезпечному ядерному проєкті насамперед усі питання безпеки", – заявили в міністерстві.

БілАЕС в Островці становить велику загрозу для всієї Європи, тому Литва "наполягає на зупинці роботи першого і другого енергоблоків Білоруської АЕС доти, доки не будуть вирішені всі питання безпеки", підкреслили у відомстві.

Державна інспекція з безпеки атомної енергії Литви наприкінці жовтня попередила, що промислове виробництво другого енергоблоку БілАЕС, розташованої за 50 кілометрів від Вільнюса, розпочинається без вирішення всіх проблем безпеки.

Перша атомна електростанція в Білорусі, побудована поблизу Литви, матиме два реактори однакової потужності – майже по 1,2 гігавата кожен – російського проєкту ВВЕР. Її будівництво розкритикували як Литва, так і міжнародні експерти через серйозні порушення.

Ще у 2017 році литовський Сейм законодавчо закріпив, що Білоруська АЕС є небезпечною і становить загрозу для національної безпеки, навколишнього середовища і здоров'я людей. Три країни Балтії зрештою домовились бойкотувати електроенергію з БелАЕС.