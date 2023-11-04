В ОП порадили Залужному не виносити на публіку ситуацію на фронті

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовка, коментуючи статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в журналі The Economist, заявив, що військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Жовква в ефірі телемарафону у відповідь на прохання прокоментувати публікацію Залужного.

"На місці військових я б, напевно, найменше, що робив би – це б коментував для преси, для відкритої публіки те, що відбувається на фронті, те, що може відбутися на фронті, якісь варіанти.

Тому що ми ж тоді полегшуємо роботу агресору. Я впевнений, що все дуже уважно прочитано, занотовано, зроблено висновки.

Якщо ми так якимось чином досягнемо успіхів – можливо, це дуже глибокий стратегічний задум. Але мені дуже дивно".

Жовква також заявив, що після виходу згаданої статті до нього телефонував "один з керівників кабінетів лідерів".

"І вони просто в паніці мене запитують: "А що доповідати моєму лідерові? Ми дійсно в глухому куті?" Ми цього ефекту намагаємось досягти цією статтею?" , – обурився представник ОП.

Що передувало: В інтерв'ю The Economist Залужний заявив, зокрема, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут, коли жодна зі сторін не може просуватися, бо однаково технологічно оснащена. Йому це нагадує події Першої світової війни.

У Білому домі заявили, що стаття головнокомандувача ЗСУ підкреслює, наскільки важливо, щоб Сполучені Штати продовжували підтримувати Україну під час загарбницької війни, яку веде РФ.

За даними видання Politico, заяви Залужного розпалили "партійні пристрасті" в американському Конгресі.

У Кремлі також прокоментували статтю Залужного. Там заявили, що нібито ситуація не зайшли у глухий кут, а Росія "послідовно продовжує" війну проти України.