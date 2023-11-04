Зеленський привітав залізничників з професійним святом

Президент України привітав працівників залізниці з професійним святом, повідомляє Ділова столиця.

Сьогодні відзначаємо професійний день наших "залізних людей". Про це зазначив Президент України Володимир Зеленський, пише ОПУ.

"Наша залізниця — це значно більше, ніж просто транспорт. Це гарантія, що наші люди, українська економіка й наша держава не будуть відірвані від європейських країн, які нам допомагають. Наша залізниця — це гарантія, що області України, міста й села в різних частинах держави навіть під обстрілами російських терористів обʼєднані в один простір життя з необхідними товарами та сервісами" , — каже президент.

За словами Зеленського, 220 тисяч людей попри будь-які небезпеки, працюють для того, щоб могла працювати держава, наше суспільство, наша економіка.

Українські залізничники допомогли евакуювати 4 мільйони людей із районів бойових дій. Змогли перевезти лише від початку цього року понад 120 мільйонів тонн вантажів. Від початку повномасштабної війни наші залізничники змогли побудувати нові життєво важливі маршрути, яких Україна потребувала десятки років. Це маршрути з Польщею, Румунією та Молдовою.