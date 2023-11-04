Умєров попросив у Пентагону більше боєприпасів для українських воїнів

Міністр оборони Рустем Умєров у розмові з міністром оборони США Ллойдом Остіном наголосив на потребах Сил оборони в боєприпасах, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило Міноборони України.

"Дякую США та міністру Остіну за новий пакет військової допомоги Україні. Ми обговорили останні оновлення на фронті та стан підготовки Сил оборони майбутнього.

Я наголосив на поточних потребах України: більше боєприпасів для наших воїнів".

Також під час щотижневої розмови з Остіном Умєров подякував США за постійну та непохитну підтримку.