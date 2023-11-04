Росіяни обстріляли Херсон: є поранені, одна жінка в тяжкому стані
Внаслідок обстрілу Корабельного району Херсона в суботу поранено троє людей, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Херсонська ОВА.
82-річна мешканка перебуває у тяжкому стані, за її життя борються лікарі. У жінки вибухова травма та уламкове поранення грудної клітини.
Стан 84-річного чоловіка лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Він отримав поранення гомілки.
Також внаслідок обстрілу травму ноги дістала 67-річна жінка. Потерпілій надали меддопомогу на місці.