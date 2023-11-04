Зеленський: Ніхто з ЄС та США не тисне на Україну щодо переговорів з РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що ніхто не тисне на нього, щоб примусити Київ до переговорів з Росією, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав на пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"На сьогодні ніхто з лідерів Євросоюзу та Сполучених Штатів не тисне на мене (для проведення переговорів з Росією)" – зазначив Зеленський.

За словами глави держави, усі знають його ставлення питання переговорів з Москвою, яке збігається зі ставленням українського суспільства.

"Щоб ми зараз сіли говорити з Росією, розмовляли і щось їй віддавали – такого не буде", – резюмував Зеленський.

Раніше NBC News повідомив, що посадовці з США та ЄС почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з РФ.

За даними телеканалу, у цих обговореннях, зокрема йшлося про те, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти домовленостей.

За словами джерел телеканалу, ці дискусії є відображенням ситуації на фронті та політичної ситуації у Європі та США.

Обговорення почалися на тлі занепокоєння американських і європейських посадовців тим, що війна зайшла в глухий кут, а також можливістю продовжувати надавати допомогу Україні, заявили посадовці.

Нагадаємо, у вересні глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна не може вести мирні переговори з Путіним, оскільки тому не можна довіряти.

Він також казав, що розв’язану Росією війну не можна зупинити, сівши за стіл переговорів.