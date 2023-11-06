Bloomberg: РФ планує збудувати військову базу в Лівії

Росія планує збудувати військову базу в Лівії. Це дозволить їй шпигувати за всім Євросоюзом.﻿ Про це повідомляє Bloomberg, пише Владислав Прийменко, РБК-Україна.

Росія планує побудувати військово-морську базу у східній частині Лівії, яка дозволить їй створити плацдарм на південному кордоні Європи та стежити за всім Європейським союзом.

За даними видання, Росія та командувач східних військ Лівії Халіф Хафтар обговорюють угоду з питань оборони. Переговори розпочалися у вересні цього року, коли Хафтар відвідав Москву.

За даними джерел, знайомих із переговорами Хафтара та Путіна, Росія може отримати право постійної стоянки для своїх військових кораблів в одному з лівійських портів, швидше за все, у Тобруку.

Колишній спеціальний посланник США в Лівії Джонатан Вінер заявив, що адміністрація США сприймає загрозу з боку Росії всерйоз. За його словами, база в Лівії дасть Росії стратегічну перевагу та можливість шпигунити за всім Європейським Союзом. Нині Росія має лише одну морську базу в сирійському Тартусі.

Прихована присутність Росії у Лівії

Росія таємно присутня у Лівії вже кілька років. Вагнер прибув до країни під час громадянської війни, що послідували за поваленням Муаммара Каддафі за підтримки НАТО у 2011 році. Міністерство оборони Росії взяло під контроль діяльність Вагнера після загадкової авіакатастрофи, в якій загинули лідер групи Євген Пригожин та його головні помічники у серпні.

Діяльність ПВК Вагнера в Африці та на Близькому Сході дозволила Росії швидко наростити свої закордонні військові активи. Росія також прагне створення військово-морської бази на Червоному морі в Судані, яка дала б їй постійний доступ до Суецького каналу, Індійського океану та Аравійського півострова. Проте громадянський конфлікт у Судані може стати на заваді реалізації цих планів.

Лівія поділена на дві ворогуючі адміністрації: одна в західній столиці Тріполі, а інша на сході, на чолі якої стоїть Хафтар. Обидві сторони виступають проти зовнішньої політики та інших рішень, які їх приймають суперники.

79-річний Хафтар контролює багато великих нафтових об'єктів у Лівії, яка є одним із найбільших виробників нафти в Африці. За словами його прихильників, він шукає системи протиповітряної оборони для захисту від конкуруючих сил у Тріполі, які підтримує Туреччина.

За їхніми словами, Хафтар також хоче навчити пілотів своїх ВПС та спецназ. Натомість Росія модернізує кілька авіабаз, які нині зайняті ПВК Вагнером, для розміщення своїх військ.