Держсекретар США відвідав Ірак на тлі ударів по американських базах

Держсекретар США Ентоні Блінкен у неділю відвідав Ірак. Він зустрічався із прем'єр-міністром країни, пише Владислав Прийменко, РБК-Україна.

Держсекретар США Ентоні Блінкен здійснив неоголошений візит до Іраку в неділю. Він зустрівся з прем'єр-міністром Іраку Мухаммедом Шіа аль-Судані в Багдаді, і їхня розмова тривала більше години.

Блінкен також відвідав посольство США у Багдаді. Там він взяв участь у брифінгу з питань безпеки американських об'єктів у країні.

Виступаючи перед журналістами після недільної зустрічі з Іраком, Блінкен сказав, що його бесіда з прем'єр-міністром була "хорошою" і "продуктивною", і додав, що він ясно дав зрозуміти, що напади ополченців, які підтримує Іран на американський персонал, абсолютно неприйнятні.

"Потрібно не допустити, щоб конфлікт поширився на інші країни та регіони. США вже відповіли на напади підтримуваних Іраном угруповань і продовжуватимуть це робити, щоб захистити своїх співробітників в Іраку та Сирії, де вони допомагають боротися з відродженням ІДІЛу. США робитимуть все можливе" , щоб не допустити ескалації конфлікту, і дадуть відповідь на будь-які напади" , - сказав Блінкен на прес-конференції.

Держсекретар США був в Ізраїлі, Йорданії, на Західному березі та на Кіпрі. З Іраку він вирушить до Туреччини.

Днями Ентоні Блінкен заявив, що США не підтримують припинення вогню у Секторі Газа, але виступають за формування гуманітарних пауз.

Держсекретар США 3 листопада був в Ізраїлі, де зустрівся з прем'єр-міністром країни Біньяміна Нетаньяху. Вони обговорили захист громадян Ізраїлю та кампанію проти ХАМАСу.