ISW: ЗСУ досягли успіхів на лівобережжі Херсонщини

5 листопада українські війська продовжували діяти на східному (лівому) березі Херсонської області та досягли підтверджених успіхів. ﻿Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Окрім цього, українські війська продовжували наступальні дії поблизу Бахмута, досягли підтверджених успіхів на заході Запорізької області та на східному (лівому) березі Херсонської області 5 листопада.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 листопада, показують, що українські сили незначно просунулися до південно-західного кута сонячної електростанції біля Підстепного (12 км на схід від міста Херсона та 3 км від річки Дніпро).

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 4 листопада, підтверджують, що українські сили утримують позиції в будинках у Кринках (30 км на схід від міста Херсона та 2 км від річки Дніпро).

Російський військовий блогер стверджував, що позиційні бої тривають у Кринках і вздовж лінії Піщанівка-Пойма (10 км на схід від Херсона та 4 км від р. Дніпро).

У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на південь від Бахмуту та в Мелітополі Запорізька область). Геолокаційні кадри вказують на те, що українські війська здійснили обмежене просування на захід від Вербового (10 км на схід від Роботиного на заході Запорізької області), а також на східному березі Херсонської області поблизу Підстепного (12 км на схід від міста Херсона та 3 км від Дніпра). Річка) та в Кринках (30 км на схід від м. Херсона та 2 км від р. Дніпро).

Ключові висновки ISW за 5 листопада