ISW: ЗСУ досягли успіхів на лівобережжі Херсонщини
5 листопада українські війська продовжували діяти на східному (лівому) березі Херсонської області та досягли підтверджених успіхів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
Окрім цього, українські війська продовжували наступальні дії поблизу Бахмута, досягли підтверджених успіхів на заході Запорізької області та на східному (лівому) березі Херсонської області 5 листопада.
Геолокаційні кадри, опубліковані 4 листопада, показують, що українські сили незначно просунулися до південно-західного кута сонячної електростанції біля Підстепного (12 км на схід від міста Херсона та 3 км від річки Дніпро).
Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 4 листопада, підтверджують, що українські сили утримують позиції в будинках у Кринках (30 км на схід від міста Херсона та 2 км від річки Дніпро).
Російський військовий блогер стверджував, що позиційні бої тривають у Кринках і вздовж лінії Піщанівка-Пойма (10 км на схід від Херсона та 4 км від р. Дніпро).
У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на південь від Бахмуту та в Мелітополі Запорізька область). Геолокаційні кадри вказують на те, що українські війська здійснили обмежене просування на захід від Вербового (10 км на схід від Роботиного на заході Запорізької області), а також на східному березі Херсонської області поблизу Підстепного (12 км на схід від міста Херсона та 3 км від Дніпра). Річка) та в Кринках (30 км на схід від м. Херсона та 2 км від р. Дніпро).
Ключові висновки ISW за 5 листопада
- 4 листопада українські війська завдали успішного удару по російській верфі в окупованому Криму, Керчі, пошкодивши військово-морське судно. Повідомляється, що 5 листопада українські війська посилили удари по тилових районах Росії на півдні України та окупованому Криму.
- Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю NBC і повторив, що війна не зайшла у глухий кут.
- Українські війська продовжували наступальні дії під Бахмутом і 5 листопада підтвердили успіхи в Запорізькій області та на східному (лівому) березі Херсонської області.
- Чеченські чиновники оголосили, що глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров призначив свого 15-річного сина Адама на провідну посаду в службі безпеки Чечні, хоча існує плутанина щодо точної посади Адама Кадирова.
- Як повідомлялося, суди в Республіці Дагестан звинуватили учасників антисемітських заворушень 29 жовтня в злочинах невеликої тяжкості та винесли незначні покарання.
- Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, в районі дотику Донецької і Запорізької областей, на заході Запорізької області і на окремих ділянках просувалися вперед.
- Російський військовий блогер закликав російських "пропагандистів" посилити використання російської пропаганди проти українських військовополонених (полонених), які утримуються в Росії, щоб збільшити кількість "добровольців" у російській армії.
- Призначена Кремлем уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова продовжила пропагувати незаконну депортацію українських дітей до Росії під виглядом відпусток.