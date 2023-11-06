На Близький Схід прибула атомна субмарина США

Стратегічний атомний підводний човен США класу "Огайо" прибув до зони відповідальності Центрального командування Збройних сил США на Близький Схід, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявили у Центральному командуванні ЗС США.

Повідомляється, що підводні човни класу "Огайо" складають основу стратегічних наступальних ядерних сил США. Вони оснащені міжконтинентальними балістичними ракетами.

Підтримка США Ізраїлю

Після нападу ХАМАС на Ізраїль стало відомо, що США направляють свою авіаносну групу до східної частини Середземного моря. Також Сполучені Штати перекинули до Середземноморського регіону понад 20 літаків, йдеться про винищувачів F-35 та F-15.

Пізніше стало відомо, що туди ж прибув авіаносець USS Dwight D. Eisenhower. До складу ударної групи також увійшли флагманський авіаносець USS Dwight D. Eisenhower, ракетний крейсер USS Philippine Sea, есмінці USS Mason і USS Gravely, а також 3 авіаносне крило з дев'ятьма ескадрильями.

За словами глави Пентагону, відправлення USS Dwight D. Eisenhower до Східного Середземномор'я – це частина зусиль США щодо стримування ворожих дій проти Ізраїлю або будь-яких зусиль, спрямованих на розширення цієї війни після нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Крім того, США заявляли, що направили до Ізраїлю літаки із засобами ППО та боєприпасами.