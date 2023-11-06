Курс валют НБУ на 6 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 6 листопада 2023 року

Курс долара порівняно з 5 листопада впав на 10 коп до 36.17 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 38.73 за 1 євро.

Курс рубля не змінився і залишається лише на рівні 3.90 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 5 листопада 2023 року.

Фунт стерлінгів подорожчав на 22 коп. до 44.52 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 2 коп. до 40.21 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 8.71 за 1 польський злотий.