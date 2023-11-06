Курс валют НБУ на 6 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 6 листопада 2023 року
Курс долара порівняно з 5 листопада впав на 10 коп до 36.17 за 1 долар.
Курс євро досяг рівня 38.73 за 1 євро.
Курс рубля не змінився і залишається лише на рівні 3.90 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 5 листопада 2023 року.
Фунт стерлінгів подорожчав на 22 коп. до 44.52 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 2 коп. до 40.21 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 8.71 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.170 500
|EUR
|Євро
|38.727 800
|RUB
|Рубль
|0.389 650
|GBP
|Фунт стерлінгів
|44.520 500
|CHF
|Швейцарський франк
|40.211 800
|PLN
|Польський злотий
|8.708 600