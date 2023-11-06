РФ атакувала ракетами та дронами південь: працювала ППО, є влучання

У ніч на 6 листопада російські війська запустили по південних областях України безпілотники-камікадзе та ракети різних типів. Працювала протиповітряна оборона. Втім є влучання, зокрема у центрі Одеси.

Про це повідомили﻿ Сили оборони півдня України.

Зазначається, що по Одесі, ймовірно, росіяни вдарили ракетами "Онікс" та "Іскандер-М". Є влучання по центру міста та законсервованій промисловій будівлі.

"Вибуховою хвилею понівечено кілька багатоповерхових житлових будинків, музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО" , – повідомили Сили оборони.

Атака ударних дронів типу "Shahed-131/136" була "інтенсивною та щільною", ціллю була припортова інфраструктура Одеси.

Сили протиповітряної оборони знищили 15 дронів.

"На жаль, влучанням пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки із збіжжям.Пожежу оперативно ліквідовано.5 місцевих мешканців звернулися по медичну допомогу із різними травмами. Їх ушпиталено" , – йдеться в повідомленні.

Також РФ спрямувала протирадіолокаційну ракету Х-31П по Херсону. Вона пошкодила 5-поверховий житловий будинок. Інформації про постраждалих немає.

Ракету Х-59, випущену по Миколаївщині, знищили сили протиповітряної оборони.