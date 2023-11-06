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Майже 900 військових та 14 артсистем: Генштаб ЗСУ про втрати Росії за добу

Майже 900 військових та 14 артсистем: Генштаб ЗСУ про втрати Росії за добу
Фото: Facebook

За минулу добу російські війська втратили в Україні приблизно 880 військових, 4 танки, 14 артилерійських систем, 20 безпілотників оперативно-тактичного рівня та іншу військову техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 305 970 (+880) осіб,
  • танків − 5 288 (+4) од,
  • бойових броньованих машин − 9 958 (+5) од,
  • артилерійських систем − 7 389 (+14) од,
  • РСЗВ − 867 (+0) од,
  • засобів ППО − 570 (+0) од,
  • літаків − 322 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 554 (+20) од,
  • крилатих ракет − 1 556 (+2) од,
  • кораблів/катерів − 20 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 9 744 (+14) од,
  • спеціальної техніки − 1 047 (+0) од.

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