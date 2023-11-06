Майже 900 військових та 14 артсистем: Генштаб ЗСУ про втрати Росії за добу
За минулу добу російські війська втратили в Україні приблизно 880 військових, 4 танки, 14 артилерійських систем, 20 безпілотників оперативно-тактичного рівня та іншу військову техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 305 970 (+880) осіб,
- танків − 5 288 (+4) од,
- бойових броньованих машин − 9 958 (+5) од,
- артилерійських систем − 7 389 (+14) од,
- РСЗВ − 867 (+0) од,
- засобів ППО − 570 (+0) од,
- літаків − 322 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 554 (+20) од,
- крилатих ракет − 1 556 (+2) од,
- кораблів/катерів − 20 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 9 744 (+14) од,
- спеціальної техніки − 1 047 (+0) од.