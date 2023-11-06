Росіяни запустили вночі по Україні 22 "Шахеди" – Повітряні сили

У ніч на 6 листопада росіяни атакували Україну ракетами та безпілотниками. Зокрема запустили 22 "Шахеди" – силам протиповітряної оборони вдалося збити 15 дронів-камікадзе.

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Із 20.00 вечора 5-го до опівночі 6-го листопада 2023 року окупанти атакували Україну кількома типами ракет та ударними дронами.

Окупанти випустили по одній керованій авіаційній ракеті Х-31 та Х59 із повітряного простору окупованої Херсонщини. Також зафіксовано пуск протикорабельної ракети П-800 "Онікс" та балістичної ракети "Іскандер-М" з території окупованого Криму.

Із району мису Чауда (Крим) зафіксовано пуски 22 ударних БпЛА "Shahed-136/131".