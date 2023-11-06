"Укроборонпром" заявив про серійне виробництво українського аналога "Шахеда"

Новий дрон-камікадзе пішов у серійне виробництво, і його вже замовляють Сили оборони для своїх операцій.﻿ Про це розповів генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін, повідомляє Економічна правда.

За його словами, рекордна дальність бойового вильоту нової розробки – 1000 кілометрів.

"В Україні багато державних та приватних виробників. У нас є аналог "шахеда", а є і більш потужні моделі, бо "шахеди" так далеко не літають. Ми зараз зосередились на виробництві більш складних та дорогих проєктів з високими характеристиками" , – зазначив Сметанін.

Про розробку дрона-камікадзе, який здатен літати на 1000 км, ще на початку року повідомляло колишнє керівництво "Укроборонпрому". Виріб тоді був лише на стадії випробування.