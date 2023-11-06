ГУР: Атаки на енергосистему будуть не такі примітивні, як торік

Масовані удари по енергетиці в України можуть розпочатися після настання холодів. Це будуть не такі примітивні атаки, як торік. Про це заявив представник ГУР Міноборони, генерал-майор Вадим Скібіцький, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.

За його словами, зараз вкрай складно сказати наперед, чого буде більше - ракет чи "шахедів". Так само, як і складно спрогнозувати тактику та схему потенційних ударів по енергосистемі.

"Вона може бути різною. Це можуть бути удари із застосуванням виключно ракет різних типів, можуть бути комбіновані удари з використанням і ракет, і безпілотних літальних апаратів. Разом з тим, за оцінкою воєнної розвідки, це однозначно будуть не такі примітивні атаки, як минулоріч" , - пояснив представник ГУР.

Поширений серед аналітиків та фахівців прогноз – росіяни будуть вдаватися до комбінованих ударів з використанням і дронів, і крилатих ракет, і балістики. Минулої осені та зими противник застосовував дуже мало балістичних ракет для ударів по енергетиці, за виключенням Х-22 та С-300. Зважаючи на підсилення української ППО, тепер балістики у ракетних залпах може стати більше.

Проте, за оцінкою ГУР, ворог буде використовувати більше саме крилатих ракет, а не балістики. Х-101, Х-555 плюс "Калібри" - це будуть основні ударні елементи, каже Скібіцький. Те, що з 25 вересня Росія не застосовує цих ракет, якраз і може свідчити про їхнє накопичення.