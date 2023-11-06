Українці в жовтні купили понад 20 тисяч вживаних авто з-за кордону

У жовтні українці ввезли з-за кордону 21,3 тис. вживаних легкових авто. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, реєстрації таких авто збільшились на 41%, а у порівнянні з попереднім місяцем – зросли на 1%.

Про це повідомляє﻿ профільна асоціація "Укравтопром".

Найбільше завозили бензинових авто – 44%. Дизельних легковиків – 31%, електромобілів – 17%, авто з ГБО – 5% та гібриди – 3%.

Лідером реєстрацій серед ввезених машин вкотре став Volkswagen Golf.

До десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf - 1544 од.; Renautl Megane - 1200 од.; Skoda Octavia - 960 од.; Volkswagen Passat - 785 од.; Nissan Leaf - 573 од.; Volkswagen Tiguan - 451 од.; Tesla Model 3 - 442 од.; Audi A4 - 416 од.; Ford Focus - 411 од.; Nissan Qashqai - 404 од.

Середній вік вживаних авто, що у жовтні перейшли на українські номери становить 9,5 років.

Усього з початку 2023 року першу реєстрацію в Україні пройшли 169,3 тисяч уживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Це у 3,4 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.