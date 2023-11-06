Зеленський вніс законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізацію

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної ради проекти законів про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з 16 листопада 2023 року ще на 90 днів, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це йдеться у законопроєктах №10211 та 10212.

Проєктами законів пропонується затвердити укази президента про продовження з 5 години 30 хвилин 16 листопада 2023 року строк дії воєнного стану в Україні на 90 діб та продовження загальної мобілізації з 16 листопада на 90 діб.