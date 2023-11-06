Держсекретар США обговорив з президентом Кіпру морський коридор до Гази

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом у неділю, щоб обговорити питання створення морського коридору для доставлення допомоги до сектора Гази.﻿ Про це заявив речник уряду острівної країни Константінос Летимбіотіс, повідомляє Європейська правда.

За словами Летимбіотіса, під час їхньої розмови в аеропорту Ларнаки йшлося про спеціальний односторонній морський коридор для безперервного потоку гуманітарної допомоги з Кіпру для цивільного населення Гази.

Раніше Христодулідіс заявив, що Франція, Єврокомісія та Ізраїль підтримали ініціативу Нікосії щодо відкриття гуманітарного морського коридору.

"Республіка Кіпр намагається, в межах своїх можливостей, забезпечити безперебійне постачання гуманітарної допомоги до Гази", – сказав глава держави.

Він уточнив, що Кіпр виступає з цією ініціативою як найближча до регіону країна-член ЄС, адже острів розташований приблизно за 370 км від Гази, та завдяки своїм добрим відносинам з арабськими країнами та Ізраїлем.

"Ми працюємо над деталями, щоб ініціативу можна було реалізувати. Ми повинні бути готові в будь-який момент, і щойно умови дозволять, почати реалізацію цієї пропозиції", – наголосив Христодулідіс.